14 апреля
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Происшествия

Иномарка смялась после столкновения со стелой Лада-центра в Барнауле

Автомобиль протаранил стелу Лада-центра на Павловском тракте, сообщает «Инцидент Барнаул».

Иномарка влетела в стелу Лада-центра.
Иномарка влетела в стелу Лада-центра.
"Инцидент Барнаул"

Как сообщают очевидцы, водитель был пьян и лишен водительских прав.

«Уникальный случай, когда отечественный автопром оказался крепче», — шутят в соцсетях.

О пострадавших пока не сообщали.

Между тем повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения может грозить конфискацией транспортного средства в пользу государства.

Ранее пьяный таксист влетел в стелу АЗС на Чуйском тракте. Рядом с ним находилась такая же нетрезвая пассажирка. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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