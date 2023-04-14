Иномарка смялась после столкновения со стелой Лада-центра в Барнауле

Как сообщают очевидцы, водитель был пьян и лишен водительских прав.

«Уникальный случай, когда отечественный автопром оказался крепче», — шутят в соцсетях.

О пострадавших пока не сообщали.

Между тем повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения может грозить конфискацией транспортного средства в пользу государства.

Ранее пьяный таксист влетел в стелу АЗС на Чуйском тракте. Рядом с ним находилась такая же нетрезвая пассажирка. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.