Сына известного алтайского бизнесмена и спортсмена обвиняют в хранении кокаина

28-летнего Матвея Степурко, сына бизнесмена, члена Общественной палаты Алтайского края, заслуженного тренера России Андрея Степурко, обвиняют в приобретении и хранении наркотиков — якобы он забрал в лесу закладку. Обвиняемый уверяет, что поехал туда за грибами.

По версии следствия, 29 июля 2020 года Степурко поднял закладку с кокаином в лесу около Власихи, сел в такси, но когда появился патруль сотрудников Росгвардии, выкинул наркотики в окно.

Закладку действительно нашли в указанном месте рассказал «Комсомольской правде — Барнаул» адвокат обвиняемого Аркадий Козлов.

«Патрульные якобы видели, как мой подзащитный выбросил ее в окно автомобиля. Это все на чем строится обвинение», — говорит Козлов.

Он полагает, что сотрудники Росгвардии знали, где лежит этот сверток и остановили машину такси ровно на этом месте. Тем более, что эта локация популярна у наркодилеров. То есть при обнаружении тайника-закладки остается только подождать, пока за ней придут.

Росгвардия , задержание. rosgvard.ru

При досмотре у Степурко не нашли ничего запрещенного, но росгвардейцы заявили, что видели, как тот выбрасывает сверток в окно. Таксист уверяет, что его пассажир ничего не выкидывал — окна в машине были закрыты.

Экспертизы показали, что на закладке не оказалось отпечатков пальцев, а обнаруженные единичные клетки эпителия не пригодны для исследования.

Такое бывает, когда предмет долго лежит под дождем и солнцем. В тот день была жара, то есть на свертке должно было остаться большое количество потожировых следов, если бы его держали в руках.

«В обвинительном акте говорится, что Матвей нашел закладку случайно в лесу (у него в телефоне не было ни фотографий, ни переписки с наркодилерами, ни подозрительных контактов), внутри свертка был кокаин — крайне редкий для нашего региона. Такие закладки „впрок“ не делают, они идут под конкретный заказ. Если бы он нашел и развернул этот сверток, как ему вменяется, на руках должны были остаться следы вещества, но смывы с рук абсолютно чистые», — говорит адвокат.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Согласно заключению, обвиняемый не страдает наркоманией, в крови не обнаружено следов наркотиков и алкоголя.

Суд по этому делу пройдет 29 апреля.

Андрей Степурко — врач-психотерапевт, заслуженный тренер России по кикбоксингу, член Общественной палаты Алтайского края, президент Сибирской спортивной лиги «Стик».

Его второй сын, Дмитрий Степурко, депутат АКЗС.