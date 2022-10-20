20 октября
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Происшествия

Сына красноярского губернатора задержали по запросу США

Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса задержали в Италии. Министерство юстиции США обвиняет Артема в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Минюст США обвиняет Артема Усса и еще четверо россиян в уклонении от санкций, которые наложили на них в этом году.

По версии американского ведомства, они использовали подставные компании и криптовалюту, чтобы наладить продажу нефти в Венесуэлы.

Также подозреваемые закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии и перенаправляли их в Россию.

Среди покупателей были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.

Артема Усса арестовали и могут экстрадировать из Италии в Соединенные Штаты.

Также в уклонении от санкций и отмыве денег подозревают россиян Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина, Сергея Тулякова и двух венесуэльских нефтетрейдеров.

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