Сына красноярского губернатора задержали по запросу США

Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса задержали в Италии. Министерство юстиции США обвиняет Артема в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщает « КоммерсантЪ ».

Минюст США обвиняет Артема Усса и еще четверо россиян в уклонении от санкций, которые наложили на них в этом году.

По версии американского ведомства, они использовали подставные компании и криптовалюту, чтобы наладить продажу нефти в Венесуэлы.

Также подозреваемые закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии и перенаправляли их в Россию.

Среди покупателей были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.

Артема Усса арестовали и могут экстрадировать из Италии в Соединенные Штаты.

Также в уклонении от санкций и отмыве денег подозревают россиян Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина, Сергея Тулякова и двух венесуэльских нефтетрейдеров.