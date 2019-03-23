Барнаулец от обиды избил двоих мужчин табуретом и топором

В Барнауле осудили молодого человека, который жестоко избил двоих мужчин. Конфликт спровоцировала пьянка и повышенный интерес пострадавших к криминальному прошлому парня.

Барнаулец зашел в гости к знакомому, где выпивал в компании двоих мужчин. В какой-то момент у хозяина квартиры возникли сомнения в добропорядочности парня, поскольку тот уже был судим. Он спросил, не собирается ли гость что-нибудь украсть у него. Это оскорбило бывшего уголовника, рассказала altapress.ru старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова.

Разозлившись, парень взял в руки табурет, на котором сидел, и нанес им несколько ударов по голове и лицу хозяина квартиры. После этого он взял канцелярский нож со стола и полоснул им мужчину не менее 4 раз. Досталось и второму собутыльнику: его парень избил обухом топора.

Хозяин квартиры получил вред здоровью средней тяжести — закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов ребер и резаные ранения. Второй потерпевший отделался легкими травмами.

В судебном заседании молодой человек вину признал и раскаялся. Он рассказал, что вообще-то является спокойным и покладистым, а виной всему алкоголь, под воздействием которого он не смог справиться с эмоциями. Оба потерпевших простили подсудимого и просили строго его не наказывать.

Как выяснилось, прежняя судимость у парня была вовсе не за имущественное преступление, а за угрозу убийством. С учетом рецидива суд назначил барнаульцу 1 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор осужденный не обжаловал.