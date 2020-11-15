«Ситуация катастрофическая»: названа официальная версия жесткой посадки самолета-гиганта в Новосибирске

Следствие установило причину посадки грузового Ан-124 на «брюхо». Произошло это из-за отказа двигателя, о чем ранее говорили сами пилоты.

Как сообщает портал НДН. инфо, после взлета у самолета отказал один из четырех двигателей. Обломки серьезно повредили фюзеляж самолета.

После чего у «Руслана» отказали внутренние и внешние средства связи на борту самолета, все электронные системы, в том числе пилотирования, рассказал журналистам руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Роман Глуховеров.



В сложившейся ситуации командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту вылета. Экипаж посадил самолет руководствуясь лишь визуальным наблюдением и точками соприкосновения со взлетной полосой, добавил следователь.



После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 метров.

Об этом же ранее рассказывал и сам командир Ан-124 Евгений Соловьев.

«Мы даже не успели закрылки убрать, только шасси. 300 метров высоты набрали. У нас второй двигатель разлетелся, повредил проводку на самолете, обесточил его. И мы вернулись на аэродром на обесточенном самолете. Ни внешней, ни внутренней связи не было», — рассказывал он телеграм-каналу Baza.





«Так как ситуация была критическая, приняли решение как можно быстрее произвести посадку. У нас самолет обесточенный был, тормозов не было, реверс не работал, так как проводка перебита. Поэтому мы с полосы выкатились по земле», — уточнил Соловьев.