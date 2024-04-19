Комментарий по паводковой ситуации в регионе дал начальник управления Алтайского края по ГОЧС и ПБ Михаил Плешивцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что сейчас паводковая ситуация стабильна, уровень воды падает. Однако с учетом климатических и территориальных особенностей региона есть вероятность второй волны паводка.

На реке Бурла у села Хабары, где ситуация находится на особом контроле, наблюдают спад уровня воды. Но по прогнозам специалистов превышение над опасной отметкой сохранится до 20 – 22 апреля (опасная отметка составляет 397 см).

60 приусадебных участков в 2 населенных пунктах в 2 муниципальных образованиях остаются подтопленными.

Ранее паводок затопил алтайскую трассу и сделал «русло».

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