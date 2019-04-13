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13 апреля
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Происшествия

Ситуация сложная. На Алтае МЧС зафиксировали за день почти 300 пожаров

МЧС по Алтайскому краю сообщил о резком росте травяных пожаров, которые приближаются к жилым строениям, уточнили в ведомстве.

Сельхозпалы в полях зачастую приводят к серьезным пожарам.
Сельхозпалы в полях зачастую приводят к серьезным пожарам.
Михаил Хаустов

В ведомство только за 13 апреля поступили сообщения о более чем 280 термоточках в регионе. Обстановка в крае на контроле в Главном управлении. Пожарные активизировали все силы, в том числе резервные.

«Практически каждая из них — пал травы, следствие чьего-то преступного хулиганства, безалаберности, обычной неосторожности. Ведь каждому очевидно: при таких погодных условиях проведение огневых работ или просто баловство с огнем почти неизбежно могут привести к беде», — отметили в ведомстве.

Ведомство рекомендовало муниципалитетам незамедлительно принимать решение о вводе противопожарного режима, а также о разъяснительных работах.

В краевом главке призвали граждан защитить села и деревни: не жечь траву и не позволять это делать соседям.

О случаях нарушения пожарной безопасности, стоит сообщить по номерам «101» или «112»

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