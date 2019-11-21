СК начал проверку Яровской ТЭЦ

С наступлением холодов город не получил паспорт готовности из-за отсутствия достаточного количества угля, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ, говорится в сообщении краевого СУ СК.
В ходе проверки дадут юридическую оценку не только действиям должностных лиц, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству «Яровской топливно-энергетической компании» на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.
В правительстве Алтайского края заявляли, что во время подготовки к зиме собственник станции (ООО «ТПК Ресурс») заверял, что смена эксплуатирующей организации не создаст проблем.
С 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды эксплуатирует «Яровская топливно-энергетическая компания», но на станции сложилась критическая ситуация.
Фактически, собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти.