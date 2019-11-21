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Происшествия

СК начал проверку Яровской ТЭЦ

Следователи заявили о доследственной проверке из-за перебоев на ТЭЦ Ярового. В ведомстве проверят не только ответственных за готовность к отопительному сезону, но и само руководство станции.

На ТЭЦ Ярового.
На ТЭЦ Ярового.
Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

С наступлением холодов город не получил паспорт готовности из-за отсутствия достаточного количества угля, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ, говорится в сообщении краевого СУ СК.

В ходе проверки дадут юридическую оценку не только действиям должностных лиц, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству «Яровской топливно-энергетической компании» на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.

В правительстве Алтайского края заявляли, что во время подготовки к зиме собственник станции (ООО «ТПК Ресурс») заверял, что смена эксплуатирующей организации не создаст проблем.

С 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды эксплуатирует «Яровская топливно-энергетическая компания», но на станции сложилась критическая ситуация.

Фактически, собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти.

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