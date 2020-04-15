СК опубликовал видео авиакатастрофы в Шереметьево, в которой погибли 40 пассажиров

Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ завершило расследование по уголовному делу Дениса Евдокимова, командира самолета, потерпевшего аварию в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. В результате аварии погиб 41 человек, рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. При этом следком, спустя почти год после трагедии, опубликовал видео катастрофы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел по маршруту Москва — Мурманск 5 мая 2019 года, но затем экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Некоторое время в профессиональном сообществе обсуждалась версия, что в самолет попала молния.

Однако следственный комитет на основе многочисленных экспертиз придерживается другой версии. Следствие пришло к выводу, что в крушении виновен командир воздушного судна, который осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу.

Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, уверены следователи.

Лайнер горел настолько быстро, что людей было практически невозможно спасти, рассказывал один из пассажиров: «Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта».

Добавим, что еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

Бастрыкин на месте трагедии в аэропорту Шереметьево. sledcom.ru

Евдокимов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба.

В ходе следствия проверили действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. Следователи пришли к выводу, что в сложившейся ситуации они не могли повлиять на ситуацию.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.