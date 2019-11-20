В российском городе автомобиль с людьми упал в яму с кипятком

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео, на котором видно, как автомобиль падает в яму с кипятком в Пензе. Трагедия произошла 19 ноября, погибли два человека.

Машина на ходу проваливается правыми колесами в яму, затем переворачивается и погружается в нее полностью. Позже искореженную машину забирает эвакуатор.

Трагедия произошла утром 19 ноября, сообщает РИА «Новости». Автомобиль LADA Largus провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе. В машине находились два человека, они скончались на месте. Следком возбудил уголовное дело.

Из-за прорыва теплосетей в районе, где провалился автомобиль, без теплоснабжения остались 67 многоквартирных домов и шесть соцобъектов.