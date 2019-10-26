СК опубликовал видео последствий смертельного ДТП в Алтайском крае

Ведомство сообщает, что в настоящий момент следователи и криминалисты во главе с руководством Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводят осмотр места происшествия.
Ранее очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП.
Авария произошла утром 26 октября на трассе А-322 в Алтайском крае. Водитель Nissan Presag, направляясь со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В ДТП пострадали 16 человек, 8 погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, ещё одна женщина — в ЦРБ.