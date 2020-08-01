СК опубликовал видео с места гибели алтайского чиновника и его семьи

Следователи с участием сотрудников полиции и прокурора Алтайского района проводят осмотр на турбазе, где 31 июля было найдено тело начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и его семьи.