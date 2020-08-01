Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

СК опубликовал видео с места гибели алтайского чиновника и его семьи

Следователи с участием сотрудников полиции и прокурора Алтайского района проводят осмотр на турбазе, где 31 июля было найдено тело начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и его семьи.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Следователи установили, что семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, приехали на турбазу 26 июля.

По факту случившегося возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователи устанавливают причину смерти погибших. Расследование продолжается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость