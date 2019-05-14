СК проверит работу чиновников после нападения собаки на мальчика в Барнауле

Следователи проводят проверку после сообщений о нападении бездомной собаки на ребенка в барнаульском поселке Черницк, сообщает сайт ведомства

Напомним, по информации жительницы города Анжелики, собака искусала мальчика в конце апреля. После случившегося ребенка увезли на «скорой».

В результате укусов мальчик получил множественные травмы. Жители города отмечали, собака так и бегалау дома, где все произошло. Горожанка писала, что обращались в службы по отлову, но якобы там их игнорировали.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. В ведомстве отмечают, что также проверят действия должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входят вопросы отлова бездомных животных. Следователи выяснят, есть ли признаки преступления, предусмотренные статьей 293 УК РФ (халатность).