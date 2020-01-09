СК проверит действия врачей новоалтайской больницы после гибели пациентки

Житель Новоалтайска в соцсетях рассказал, что его жена скончалась после того, как врачи отказали ей в госпитализации. Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.

По словам мужчины, в декабре 2019 года он обратился в отделение скорой помощи при КГБУЗ «Городская больница Новоалтайска». У его жены болела нога.

Приехавшие по вызову врачи поставили женщине обезболивающие препараты и не предложили госпитализацию, рассказал он.

После того, как супруге не стало легче, через день ее доставили в городскую больницу, где спустя несколько часов она скончалась.

«Для установления причинно-следственной связи назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СК.