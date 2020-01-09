Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

СК проверит действия врачей новоалтайской больницы после гибели пациентки

Житель Новоалтайска в соцсетях рассказал, что его жена скончалась после того, как врачи отказали ей в госпитализации. Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

По словам мужчины, в декабре 2019 года он обратился в отделение скорой помощи при КГБУЗ «Городская больница Новоалтайска». У его жены болела нога.

Приехавшие по вызову врачи поставили женщине обезболивающие препараты и не предложили госпитализацию, рассказал он.

После того, как супруге не стало легче, через день ее доставили в городскую больницу, где спустя несколько часов она скончалась.

«Для установления причинно-следственной связи назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость