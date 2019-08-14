СК проверяет информацию об опасном вождении капитана теплохода на Оби в Барнауле

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заинтересовалось опубликованной в СМИ информацией об опасном вождении теплохода по Оби. По сведениями журналистов, капитан потерял управление и чуть не угробил полсотни пассажиров.

Следком проверит, действительно ли 9 августа на участке Оби вблизи Барнаула принадлежащий частной организации теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление. По сообщению СМИ, судно неслось на камни.

Предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом.

Следователи проводят проверку и устанавливают всех обстоятельства произошедшего.

«Алтайская правда» писала, что инцидент произошел около пристани садоводства. Если бы в той точке теплоход встал на мель, то пассажиры могли оказаться в смертельной опасности — глубина на этом участке достигает 17 м.

«Основное управление отказало, а дополнительное, как выяснилось, не работает. Предотвратить крушение удалось благодаря теплоходу „Москва-207“, который проплывал неподалеку. Он помог неисправному судну пройти под мостом», — отмечало издание.