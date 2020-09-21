СК проверяет «пьяных полицейских», якобы избивавших людей под Новосибирском

Толпа полицейских провела обыски дома у жителя села Венгерово, рассказал он сам в группе « ЧП Новосибирск ». При этом правоохранители якобы начали избивать его на глазах троих детей. Информация уже проверяется в Следственном комитете.

Вечером к дому сельчанина на двух «Нивах» приехали восемь полицейских, рассказывает на видео пострадавший.

«Били всем подряд, били палкой, шваброй, уздой. Били, считай, всем отделом, я половину из них знаю лично», — утверждает мужчина.

Потом его якобы связали, засунули в багажник автомобиля и увезли в лес, где было еще три-четыре избитых человека. Полицейские, со слов мужчины, продолжили избивать сельчан, после чего уехали.

Как говорит пострадавший, односельчане рассказали ему, что полицейские покупали спиртное в местном магазине, а позже в лесу слышалась стрельба.

Сообщением заинтересовался новосибирский следком.

«В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для установления картины произошедшего», — заявили в ведомстве.

В региональном МВД сообщили РБК, что проводят служебную проверку.

20 сентября в полицию из больницы поступило сообщение об обратившемся за помощью ранее неоднократно судимом жителе Венгерово с диагнозом: ушибленная рана плеча и левой боковой области.