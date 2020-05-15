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15 мая 21°C

СК рассказал, как поймали барнаульского душителя, убившего в 1993 году двух девушек

Как сообщил алтайский СУСК, суд приговорил барнаульского «душителя», убившего двух молодых женщин, к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Особенность дела — в том, преступления были совершены в 1993 году. Все эти годы мужчине удавалось избежать наказания за убийства, но рука правосудия его все же настигла. В краевом следственном комитете рассказали, как это произошло.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Что произошло в лихих 1990-х

В марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в Барнауле обнаружили тело молодой женщины с признаками насильственной смерти.

А спустя две недели барнаульцев потрясла еще одна страшная весть: убили 23-летнюю девушку — ее нашли метрвой в собственной квартире. Обе женщины были задушены. И более того — у обеих пропали золотые украшения и другие ценные вещи.

Уголовное дело, возбужденное по факту умышленного убийства двух лиц при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, было возбуждено. Но убийца так и не был найден.

Место убийства.
Место убийства.
altai-krai.sledcom.ru.

Как это случилось

И только много лет спустя стало известно, при каких обстоятельствах произошли преступления и кто к ним причастен.

В 1993 году мужчина (судя по материалам следкома, ему тогда было 23 года) работал водителем трамвая. Вечером он познакомился с молодой пассажиркой. И по окончании смены пригласил ее в дом брата.

Девушка носила много золотых украшений, и мужчина решил завладеть ими. Затем все было жестоко и просто: он взял шнур и задушил гостью, а тело сбросил в овраг у городского кладбища.

Спустя две недели друг поведал ему о своей знакомой — обеспеченной девушке, в доме которой можно хорошо поживиться. И вот как-то вечером (дело было весной, в апреле) они пришли к ней в гости — якобы помочь решить возникшие у нее проблемы.

Друг вышел из комнаты, а душитель накинул девушке удавку на шею и задушил. Они взяли ценности и скрылись. Все, что было похищено, душитель продал. Он много лет уходил от ответственности — его судили не раз, но за кражи. К сентябрю 2019 года ему было 59 лет.

Трамвай сошел с рельсов.
Трамвай сошел с рельсов.
Предоставлено читателем.

Как его наконец-то поймали

В сентябре 2019 года он попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов — его заподозрили в сбыте наркотических средств. Его задержали и при обысках в самом деле обнаружили наркотики.

После допроса знакомых из его окружения появилась информация, что он может быть причастен к убийству молодых женщин весной 1993 года.

Затем следователи действовали совместно с оперативниками угрозыска ГУ МВД по Алтайскому краю. Они собрали неопровержимые доказательства причастности мужчины к старым убийствам.

Кроме того, в ходе допросов, проверок показаний на месте и иных следственных действий, бывшие друг и супруга, а также брат душителя подтвердили информацию о совершении им убийств.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что совершал преступления из корыстных побуждений.

Суд
Суд
СС0

Сколько ему дали

Судили этого человека и за давнее убийство, и за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

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