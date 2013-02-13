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Происшествия

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после смерти пациентки горбольницы

Следователи возбудили уголовное дело после доследственной проверки обстоятельств гибели жительницы Новоалтайска, которой не предложили госпитализацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Реанимация.
Реанимация.
Михаил Хаустов

Сообщение о трагедии появилось в январе. Муж погибшей написал в соцсетях, что в декабре 2019 года у его жены сильно заболела нога, но приехавшие на вызов врачи скорой поставили ей обезболивающее и уехали. Женщине не стало легче. Через день ее доставили в горбольницу, где она скончалась.

По словам мужчины, врачи уверяли, что у его жены хондроз. В итоге она скончалась из-за тромба в сосудах. «И если бы изначально был поставлен правильный диагноз, ее можно было бы спасти», — уверен мужчина.

СК усмотрел в истории признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, назначен комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз», — заявили следователи.

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