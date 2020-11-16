СК возбудил дело об убийстве после пропажи 17-летнего подростка на Алтае

9 ноября он ушел из дома на работу в селе Завьялово Завьяловского района и до сих пор информации о подростке нет.
Благовещенский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следователи и следователи-криминалисты осматривают жилье и возможные места пребывания разыскиваемого. Расследование взял на контроль руководителя следственного управления края Андрей Хвостов.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Прокопенко Я.Н. либо видевших его, просьба сообщить по телефону
Приметы
- рост 175 см,
- телосложение xудощавое,
- глаза карие,
- волосы светло-русые, очень короткая стрижка.
Был одет
- темно-синяя куртка,
- темно-синие брюки,
- темные кроссовки.