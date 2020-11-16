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Происшествия

СК возбудил дело об убийстве после пропажи 17-летнего подростка на Алтае

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летнего Ярослава Прокопенко.

Парень. Подросток.
Парень. Подросток.
СС0

9 ноября он ушел из дома на работу в селе Завьялово Завьяловского района и до сих пор информации о подростке нет.

Благовещенский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователи и следователи-криминалисты осматривают жилье и возможные места пребывания разыскиваемого. Расследование взял на контроль руководителя следственного управления края Андрей Хвостов.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Прокопенко Я.Н. либо видевших его, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Приметы

  • рост 175 см,
  • телосложение xудощавое,
  • глаза карие,
  • волосы светло-русые, очень короткая стрижка.

Был одет

  • темно-синяя куртка,
  • темно-синие брюки,
  • темные кроссовки.
Пропал Ярослав Прокопенко.
Пропал Ярослав Прокопенко.
vk.com/la_altay
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