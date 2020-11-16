СК возбудил дело об убийстве после пропажи 17-летнего подростка на Алтае

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летнего Ярослава Прокопенко.

9 ноября он ушел из дома на работу в селе Завьялово Завьяловского района и до сих пор информации о подростке нет.

Благовещенский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователи и следователи-криминалисты осматривают жилье и возможные места пребывания разыскиваемого. Расследование взял на контроль руководителя следственного управления края Андрей Хвостов.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Прокопенко Я.Н. либо видевших его, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Приметы

рост 175 см,

телосложение xудощавое,

глаза карие,

волосы светло-русые , очень короткая стрижка.

Был одет

темно-синяя куртка,

темно-синие брюки,

темные кроссовки.