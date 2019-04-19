Житель Алтайского края до смерти забил женщину руками и молотком

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Рубцовска. Его обвиняют в жестоком убийстве соседки, пишет СУ СКР по Алтайскому краю

По данным следствия, вечером 6 января в квартиру к обвиняемому и его супруге пришла соседка по подъезду. Хозяева предложили одинокой женщине отметить с ними праздник.

Знакомые выпивали и у жены обвиняемого произошел в конфликт с соседкой, который перерос во взаимные обвинения и оскорбления.

Мужчина, движимый личными неприязненными отношениями, стал избивать женщину, нанеся ей по голове и телу множественные удары руками и молотком, — отмечают в ведомстве.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Во время предварительного следствия обвиняемый пытался ввести следователя в заблуждения, выдвигая различные версии, в том числе о самообороне. Однако собранные доказательства опровергли доводы мужчины.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.