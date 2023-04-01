Скончался известный тележурналист и шеф-редактор алтайских «Вестей»

Работать на телевидении Владислав начал в 90-х. Но его творческая карьера началась еще со школьной скамьи: снимали вместе с одноклассником шуточные художественные фильмы.
В вуз поступил на математический факультет, хотя признавался, что душа лежала к гуманитарным наукам. Но и тут творчество нашло Владислава: все с тем же одноклассником создали ставшую известной рок-группу «Дубовая роща». Сухачев отвечал за шоу и вокал.
Затем Владислав попал на практику в «Вести Алтай», где впоследствии и остался, проработав до последнего дня своей жизни.
«Коллектив „Вестей“ осиротел», — пишут коллеги Сухачева
У Владислава остались мама, жена и четверо детей. Коллектив altapress.ru выражает свои глубочайшие соболезнования семье.
Прощание пройдет 3 апреля на Аносова, 8 с 11:30 до 13:00.