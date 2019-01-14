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Происшествия
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Скончался мэр Гданьска, которого ранили ножом во время концерта

В больнице умер мэр Гданьска Павел Адамович, на которого накануне напали с ножом во время благотворительного концерта. Об этом сообщает издание tvp.info.

Нож.
Нож.
СС0

Нападение произошло во время благотворительного концерта. Градоначальник получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Мэру провели операцию, однако спасти его не удалось.

Злоумышленником оказался ранее судимый за ограбления банков 27-летний Стефан В. Свои действия он назвал местью партии «Гражданская платформа», одним из основателей которой был Адамович. Нападавший заявил, что его пытали и посадили в тюрьму, хотя он был невиновен. Из мест заключения он вышел несколько дней назад.

Адамович являлся мэром Гданьска с 1998 года.

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