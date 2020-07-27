Скончался участник массовой драки в Барнауле, получивший от боксера удар сзади по голове

Инцидент произошел ночью 27 июля в районе Старого базара. Мужчину обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».
«Возле одного из развлекательных заведений произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве.
Задержали 38-летнего барнаульца. Следователи устанавливают его мотивы и все обстоятельства произошедшего.
В паблике «Инцидент Барнаул» опубликовали кадры драки, на которых видно, как мужчина спортивного телосложения сзади бьет пострадавшего, отчего тот падает на асфальт и ударяется головой.
«В первом видео на 0:30 парень подбегает разнимать, а на 0:59 ему бьют сзади исподтишка и он падает», «Как крыса просто поступил, со спины», «Человек просто хотел разнять, а получилось так, что лишился жизни из-за пьяного беса», «Очень жаль парня, очень»: пишут в комментариях под роликом.
После мужчина ходит по площади и кричит, что ему «пофиг на то, что он убил человека». По словам жены погибшего, этот спортсмен и две его подруги накинулись на инвалида, а ее муж решил разнять драку.
«Паше жалко его стало и он решил вмешаться», — рассказала она.
По ее словам, нападавший мужчина — боксер, а одна из его подруг — чемпионка по кикбоксингу. Кстати, вначале видео очевидцы возмущаются именно поведением пьяных женщин, которые, по словам некоторых, и стали причиной конфликта.