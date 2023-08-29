Скопление силовиков заметили у одного из предполагаемых мест захоронения Евгения Пригожина

А перед центральными воротами кладбища накануне вечером установили рамки металлодетектора.
По всей видимости, таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе бизнесджета Евгения Пригожина, предполагает "Фонтанка".
Ранее сообщалось, где находится тело Евгения Пригожина.
Что произошло
Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.
На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.
Версии
Следователи отрабатывают версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области. Пока рассматриваются ошибка пилота, технические неполадки, внешнее воздействие, некачественное топливо. Однако при всех авиакатастрофах также рассматривается версия теракта. Сотрудники СКР проводят ряд экспертиз.