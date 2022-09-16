Скорая помощь столкнулась с иномаркой на Алтае

Автомобиль скорой помощи столкнулся с Honda CR-V вечером 15 сентября в городе Горно-Алтайск (Республика Алтай). Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

58-летний житель Турочакского района, управляя автомобилем Honda CR-V, проехал на регулируемом перекрестке на мигающий зеленый сигнал светофора. В это время он не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи ГАЗ 221727. Хотя скорая ехала с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Произошло столкновение, оба автомобиля откинуло на металлическое ограждение. Травмы получили водитель иномарки и пассажир скорой медицинской помощи 25-летняя жительница Майминского района. Госпитализация им не потребовалась.