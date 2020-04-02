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2 апреля 9°C

«Скорая» с двухлетним ребенком перевернулась после жесткого ДТП в Красноярске

В Красноярске машина скорой помощи на полном ходу столкнулась с микроавтобусом, после чего перевернулась, а из салона вылетели носилки с двухлетним пациентом, сообщает «ТВК Красноярск».

ДТП с машиной скорой помощи. Красноярск.
ДТП с машиной скорой помощи. Красноярск.
https://vk.com/kraschp

В управлении ГИБДД подтвердили, что «скорая» вместе с ребенком, его матерью и медиками перевернулась после ДТП на перекрестке. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.


Столкновения не видно из-за стоящего впереди автомобиля, однако, как утверждают очевидцы, скорость была большая. На кадрах видно, как «скорая» переворачивается и пролетает несколько метров по дороге.

При этом в момент переворота задние двери «скорой» распахнулись и оттуда вылетели носилки с маленьким пациентом, которого вместе с мамой срочно везли в больницу из Емельяновского района.

Очевидцы рассказали, что людям пришлось приподнимать машину медиков, чтобы освободить носилки с застрявшим мальчиком.

Как сообщают в паблике «ЧП Красноярск», в результате ДТП пострадали четыре человека, за медицинской помощью обратились два фельдшера. Маму с ребенком доставили в больницу. Водитель «скорой» не пострадал.


Микроавтобус Toyota Hiace двигался по Шумяцкого на зеленый сигнал светофора, «скорая» с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом — по 9 Мая на красный сигнал светофора.

Водитель иномарки заявил, что не заметил «скорую» из-за поворачивающей фуры.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса, который не пропустил УАЗ медиков.

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