На следующей неделе Тариел Ониани (Таро) закончит отбывать тюремный срок— ему был сокращен срок наказания. Он будет депортирован за пределы России. «Сподвижники» Таро позиционируют его даже не как генерала, а как генералиссимуса.

Свой срок Таро досиживает в глухой изоляции, в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области.

ФСИН попыталась сразу установить «законнику» 3-летний административный надзор. Однако суд отказал, поскольку Ониани подлежит депортации из России, пишет «Росбалт».

Сокращение срока

В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Тариела Ониани виновным в похищении человека и вымогательстве 250 тысяч долларов, он получил 10 лет тюрьмы. С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года. Однако оказалось, что еще в 2017 году «вору в законе» удалось через суд добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев. Новой датой его освобождения в документах ФСИН значится 9 апреля.

Наглый и хитрый

Во время отбытия срока допустил 253 нарушения установленного порядка, за что его дважды помещали в карцер.

«Поощрений не имеет. С 21.10.2014 года состоит на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, а также как лицо, оказывающее негативное влияние на других осужденных. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, не корректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый. Поддерживает криминальную субкультуру», — говорилось в материалах ФСИН, поступивших в суд.

Однако суд отказал в применении к Ониани административного надзора.

Распоряжение главы Минюста

В июле 2018 года замминистра юстиции РФ издал распоряжение, по которому Ониани является лицом, чье пребывание в России признано нежелательным. Сразу после освобождения он подлежит депортации в Испанию. Соответственно, в РФ «законник» точно не останется, поэтому нет никакого смысла применять к нему административный надзор.

Ищет Испания

Таро уже давно объявлен в розыск Испанией за «отмывание» денег и организацию преступного сообщества, ему грозит перекочевать из российской тюрьмы в испанскую. Однако источники издания, знакомые с ситуацией, полагают, что скорее его депортируют в Грузию. В этом случае у Таро есть шансы остаться на свободе и обосноваться в какой-нибудь относительно безопасной для себя стране. Вероятно, ей станет Турция.

Уже известно, что на свободе в его планы входит организовать самую масштабную сходку «криминальных генералов».

Что известно о Таро

Вор в законе Тариэл Ониани— фигура пожалуй, равная по масштабу убитому Япончику. Он из воров еще старой советской формации. Авторитет он приобрел во времена СССР.

Родился в 1952 году в Грузии. Воровской статус получил в конце 70-х, в 80-е он считался самым авторитетным московским вором в законе.

По данным французской полиции, круг деловых интересов Таро был очень широк: контрабанда сигарет и водки, рэкет, крупные хищения, торговля поддельными паспортами и визами, контроль над предприятиями и банками в республиках бывшего СССР, не считая криминальных разборок и поставок нелегальных нефтепродуктов из Ирака.

В операции под кодовым названием «Оса», проведенной летом 2005 года в Испании, участвовали более 400 полицейских при поддержке вертолетов и бронетранспортеров. В Барселоне, Аликанте, на курортах Марбельи, Фуэнхироле, Бенальмадене и в Торремолиносе были проведены более 50 обысков. Документы изъяли в офисах компаний, принадлежавших Тариелу Ониани, и на всех строительных объектах, которыми занималась фирма Таро.

Но сам Тариел Ониани исчез ровно за час до того, как у ворот его дома появился полицейский спецназ. Таро покинул Испанию. С тех пор находится в международном розыске по линии Интерпола.