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Происшествия

30 мертвых коров гниют около деревни в Алтайском крае

Жители села Красные Орлы Чарышского района возмущены недолжным захоронением трупов крупного рогатого скота. Туши лежат на пастбище и свозить их в скотомогильник никто не планирует, пишут сельчане в группе Barnaul22.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

На территории деревни находятся объекты СПК «Рубин», говорит местная жительница.

В марте начался падеж скота, и до 6 мая трупы коров складывали на горе, на территории пастбища частного сектора.

«Дело в том, что с этой горы текут ручьи, вода с этих ручьев попадает в реку Сосновка, правый приток реки Чарыш. Сегодня, 6 мая, когда местные жители начали выказывать недовольства в связи с этой ситуацией, администрации СПК пригнали трактор и слегка присылали туши землей», — говорится в сообщении.

На жаре туши быстро разлагаются, над деревней повис трупный смрад. Всего местные жители насчитали около 30 мертвых коров.

«Никто с этим ничего не может сделать, хотя для падшего скота есть специальное место — „скотомогильник“, но до туда его не довозят», говорят жители села.

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