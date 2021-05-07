30 мертвых коров гниют около деревни в Алтайском крае

На территории деревни находятся объекты СПК «Рубин», говорит местная жительница.

В марте начался падеж скота, и до 6 мая трупы коров складывали на горе, на территории пастбища частного сектора.

«Дело в том, что с этой горы текут ручьи, вода с этих ручьев попадает в реку Сосновка, правый приток реки Чарыш. Сегодня, 6 мая, когда местные жители начали выказывать недовольства в связи с этой ситуацией, администрации СПК пригнали трактор и слегка присылали туши землей», — говорится в сообщении.