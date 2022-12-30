Следы на снегу: алтайский автоугонщик рванул по сугробам от полицейских

В Тверской области полицейским удалось найти и задержать угонщика благодаря следам на снегу.

Патруль ДПС заметил в потоке машин автомобиль с водителем, который тщательно скрывал лицо.

Мужчина не отреагировал на требование остановиться, началась погоня.

Позже машину нарушителя обнаружили в районе поселка Заволжский — мужчина бросил автомобиль и убежал.

Автоинспекторы побежали за нарушителем по сугробам и по оставленным на снегу следам разыскали подозреваемого у деревни Николо-Малица. Водителя задержали и доставили в отдел, пишет Газета.Ru.

Выяснилось, что автомобилем с подложными номерами управлял ранее судимый уроженец Алтайского края, временно проживающий в городе Долгопрудный.

Мужчина рассказал, что за деньги перегонял автомобиль из Москвы в село Медное по просьбе знакомого. В салоне машины полицейские обнаружили несколько госномеров, а также оборудование для подавления GPS-сигнала, применяемое для угона автомобилей.

Алтайского лихого угонщика передали сотрудникам московского уголовного розыска.

Ранее пьяный житель Алтая бросил машину после ДТП, угнал другую и поехал дальше.