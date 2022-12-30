Следы на снегу: алтайский автоугонщик рванул по сугробам от полицейских

Патруль ДПС заметил в потоке машин автомобиль с водителем, который тщательно скрывал лицо.
Мужчина не отреагировал на требование остановиться, началась погоня.
Позже машину нарушителя обнаружили в районе поселка Заволжский — мужчина бросил автомобиль и убежал.
Автоинспекторы побежали за нарушителем по сугробам и по оставленным на снегу следам разыскали подозреваемого у деревни Николо-Малица. Водителя задержали и доставили в отдел, пишет Газета.Ru.
Выяснилось, что автомобилем с подложными номерами управлял ранее судимый уроженец Алтайского края, временно проживающий в городе Долгопрудный.
Мужчина рассказал, что за деньги перегонял автомобиль из Москвы в село Медное по просьбе знакомого. В салоне машины полицейские обнаружили несколько госномеров, а также оборудование для подавления GPS-сигнала, применяемое для угона автомобилей.
Алтайского лихого угонщика передали сотрудникам московского уголовного розыска.
Ранее пьяный житель Алтая бросил машину после ДТП, угнал другую и поехал дальше.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!