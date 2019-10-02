Следком изучит петицию барнаульских дольщиков

После обращения дольщиков недостроя на пр. Ленина, 195А в Барнауле следственный комитет начал доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Передать ключи жильцам планировалось еще 30 сентября 2017 года.

Дольщики заявляют о нарушении застройщиком сроков по завершению строительства и сдаче дома. По этому поводу в сети они публиковали петицию.

«В ходе проверки следователи изучат обстоятельства, изложенные в петиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

Многоквартирный дом строит компания «ПР-Холдинг». Срок ввода объекта продлевали четыре раза. Очередной назначен на 31 декабря 2019 года.

Замруководителя краевой Госинспекции Ольга Дерявская объяснила, что у низкого темпа строительства есть объективная причина: его можно возводить только за счет дольщиков. Иных средств у «ПР-Холдинга» нет, потому что судебные приставы наложили запрет на продажу свободных квартир.

Это произошло «в связи с наличием судебных решений о взыскании с «МК «ПР-Холдинг» неустойки по просроченным обязательствам», пояснила Дерявская. Она добавила, что застройщик принимает меры по снятию указанного запрета.

В частности «ПР-Холдинг» определил имущество, которого будет достаточно для снятия обременения с земельного участка и возобновления продаж долевок.

По словам руководителям компании Евгения Клейнатовского, на завершение строительства дома нужно еще около 23−24 млн рублей.