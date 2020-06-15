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Происшествия

Пилоту рухнувшего дельтаплана в Барнауле оторвало часть ноги

Следователи выясняют обстоятельства ЧП с дельтапланом в пригороде Барнаула, сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте. Известно, что пилот получил серьезные травмы.

Дельтаплан.
Дельтаплан.
CC0

Инцидент произошел 12 июня вечером. Мужчина 1969 года рождения летал на принадлежащем ему дельтаплане.

В результате падения пилот сломал левую ногу и получил ампутацию голеностопа правой.

Пострадавшего госпитализировали в Горбольницу № 1.

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