Пилоту рухнувшего дельтаплана в Барнауле оторвало часть ноги

Инцидент произошел 12 июня вечером. Мужчина 1969 года рождения летал на принадлежащем ему дельтаплане.
В результате падения пилот сломал левую ногу и получил ампутацию голеностопа правой.
Пострадавшего госпитализировали в Горбольницу № 1.
Следователи выясняют обстоятельства ЧП с дельтапланом в пригороде Барнаула, сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте. Известно, что пилот получил серьезные травмы.
Инцидент произошел 12 июня вечером. Мужчина 1969 года рождения летал на принадлежащем ему дельтаплане.
В результате падения пилот сломал левую ногу и получил ампутацию голеностопа правой.
Пострадавшего госпитализировали в Горбольницу № 1.
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