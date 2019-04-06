Следком подозревает во взяточничестве двух судей Арбитражного суда Алтайского края

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей Арбитражного суда (АС) Алтайского края, пишет pravo.ru 5 апреля. Их подозревают во взяточничестве.

Представление о возбуждении уголовных дел внес в ВККС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Спор

Судья АС Алтайского края Владислав Колесников рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что г-н Колесников получил взятку в 800 000 руб. за вынесение судебного решения в пользу «Кубанки».

Посредником при передаче взятки выступил судья Руслан Тэрри (в декабре 2018 года ушел в отставку).

Рассмотрение без подозреваемых

Ни один из судей на заседание в Москву не приехал. Но прибыл адвокат Колесникова — Денис Наумов. Он заявил перед квалифколлегией ходатайство об отложении. На вопрос председателя ВККС Николая Тимошина о том, почему его клиент сам не пришел на рассмотрение, адвокат ответил: «Я не знаю. Он предложил приехать мне».

Против отложения высказался представитель СКР — судью уведомили о заседании заранее, и он мог бы приехать.

Г-н Тэрри адвоката на заседание в столицу не отправил, но вместо этого прислал в ВККС ходатайство об отложении заседания из-за состояния здоровья. И представил справку, что обращался в медицинский центр. Это ходатайство представитель СКР также счел неоправданным, и заявил, что Тэрри умышленно затягивает рассмотрение вопроса о даче согласия на возбуждение дела.

ВККС признала причину неявки судей неуважительной, и решила судьбу уголовных дел без них.

Угрозы

Колесникову поступали угрозы, рассказал адвокат Наумов. Неизвестные якобы угрожали судье по телефону, а однажды он прочитал на своем телефоне сообщение с вопросом: «Ты еще жив?». По словам защитника, об этих случаях он докладывал председателю суда.

Виртуальная взятка

Адвокат Наумов затруднился ответить, какая связь между угрозами и теми деньгами, которые получил Колесников.

«Эти деньги — они виртуальные, их никто не получал. Доказательств того, что он их получил — нет», — заявил адвокат.

По словам следователя, Колесников в ходе разговора с правоохранителями дал показания, обличающие как его самого, так и других фигурантов дела. Адвокат объяснил «разночтения» — находясь в кабинете у сотрудника ФСБ, его подзащитный «не мог ничего другого сказать».

Уголовное дело

Судейскую комиссию доводы адвоката не убедили: она дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Колесникова по п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Тэрри тоже разрешили возбудить, по ч. 4 ст. 291 УК, максимальная санкция которой — те же 12 лет.

Налоговики и компания

Спор «Кубанки» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю, который рассматривал Колесников, касался доначисления налогов. Налоговики в своем решении от 18 марта 2016 года доначислили компании налог на 3,5 млн руб., оштрафовали на 490 068 руб., а также отказались возмещать ей НДС в 38,1 млн руб.

Налоговая служба пришла к выводу — компания хотела получить налоговое возмещение по фиктивным сделкам с аффилированной компанией.

В мае 2017 года Колесников решил, что компания должна была получить возмещение по сделке, а также признал незаконным и доначисление налога. Решение пересмотрено — по большей сумме сделок компания не должна была получить вычет. Решение устояло и в окружном суде.