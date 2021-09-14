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Происшествия

Следком предъявил обвинение двум мигрантам в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Следственный комитет по Московской области предъявил обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки двум гражданам соседних государств.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

13 сентября в лесополосе Сергиево-Посадского района Подмосковья нашли тело 67-летней женщины «с признаками насильственной смерти».

Женщина должна была вернуться с дачного участка домой, но так и не пришла. Сын инициировал поиски. И в лесополосе недалеко от Бужанинова было найдено ее бездыханное тело.

Вечером 13 сентября несколько сот жителей поселка Бужаниново вышли на народный сход к общежитию мигрантов.

На акцию протеста вышли до 1 тыс. жителей, писал «Коммерсантъ». К ночи на улице перед общежитием осталось около 300 человек. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев призвал жителей «остановиться» и «не линчевать всех подряд, исходя из их национальности» и пообещал, что власти будут добиваться закрытия общежития в поселке Бужаниново, где произошло преступление.

По делу задержаны двое мигрантов из Таджикистана 33 и 37 лет. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и изнасиловании, совершенном группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 131 УК РФ). Наказание по этим статьям — до 15 лет колонии за убийство и до 10 лет колонии за изнасилование.

СК будет просить суд об их аресте на время следствия.

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