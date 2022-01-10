Следком предъявил обвинение уроженке Барнаула в расчленении рэпера

Предварительное следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта закончено, пишет РЕН-ТВ . Первое заседание по существу назначили на май.

Следствие предъявило обвинение Марине Кохал, супруге музыканта, в убийстве.

«Все-таки они остались на версии отравления (…) Что якобы она его купила, якобы она решила его убить, якобы под обманным предлогом ввела (…) Потом специально не оказывала помощь, желая, чтобы он умер», — рассказала адвокат Ирина Скурту.

Следователи утверждают, что Кохал ввела препарат в неустановленное место, хотя до этого фигурировала ладонь. При этом ввод сильнодействующего препарата произошел якобы ночью и во сне.

Вину обвиняемая не признает.

Напомним, расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Петербурге в июле 2020 года, возбудили уголовное дело.