Следком прокомментировал ситуацию с гибелью двух мальчиков в реке Чумыш

Следком по Алтайскому краю и краевая прокуратура официально подтвердили гибель двух мальчиков в Тальменском районе в реке Чумыш 15 июля.

По данным следствия, двое мальчиков 10 и 11 лет купались в реке без присмотра взрослых. По предварительным данным, дети утонули.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства гибели детей, назначены необходимые судебные экспертизы.

Социальные сети сообщают, что один из утонувших детей ранее чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом в 2021 году. Тогда под снегоуборочный поезд попала машина с четырьмя детьми, которых везла домой учительница. На месте ДТП погибли трое детей, чудом выжили педагог и один ребенок.