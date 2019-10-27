Следком оценит качество работы дорожников на смертельном участке в Алтайском крае

«Следователи и следователи-криминалисты СК по Алтайскому краю провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства, назначили ряд судебных экспертиз.

Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров — творческого коллектива пожилых людей.

Кроме того, следствие считает, что установленные предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия, не достаточно информативны на участке трассы, где произошла трагедия. В связи с чем следственные органы проверят деятельность дорожные организаций, в обязанности которых входит контроль за качеством и безопасностью дороги. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.