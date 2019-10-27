Следком оценит качество работы дорожников на смертельном участке в Алтайском крае

Людмила Рязанцева,
старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ
«Следователи и следователи-криминалисты СК по Алтайскому краю провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства, назначили ряд судебных экспертиз.
Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров — творческого коллектива пожилых людей.
Кроме того, следствие считает, что установленные предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия, не достаточно информативны на участке трассы, где произошла трагедия. В связи с чем следственные органы проверят деятельность дорожные организаций, в обязанности которых входит контроль за качеством и безопасностью дороги. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
По факту аварии в одно производство объединены уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
В Следкоме отмечают, что объединенное производство отнесено к категории особо важных.