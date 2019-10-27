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Происшествия

Следком оценит качество работы дорожников на смертельном участке в Алтайском крае

В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю считают, что дорожные знаки на смертельном участке трассы А-322, где 26 октября в результате ДТП погибли 8 человек, были недостаточно информативны. Такое заявление СУСК распространил накануне вечером.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Людмила Рязанцева,
старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ

«Следователи и следователи-криминалисты СК по Алтайскому краю провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства, назначили ряд судебных экспертиз.

Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров — творческого коллектива пожилых людей.

Кроме того, следствие считает, что установленные предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия, не достаточно информативны на участке трассы, где произошла трагедия. В связи с чем следственные органы проверят деятельность дорожные организаций, в обязанности которых входит контроль за качеством и безопасностью дороги. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

По факту аварии в одно производство объединены уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В Следкоме отмечают, что объединенное производство отнесено к категории особо важных.

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