Следком проверит, почему жители Заринска три года живут без питьевой воды

Вода, которой пользуются жители района Старый Балиндер, не пригодна для питья. Издание сообщало, что несколько детей из-за этого уже получили инфекцию.
20 млн рублей, выделенные по госпрограмме на строительство водопровода, чиновники до сих пор не освоили, утверждают местные журналисты.
Пока СК организовал доследственную проверку. Предстоит изучить все факты и проверить действия администрации Заринска.
В сообществе заринской газеты в июле писали, что летом исполнилось два года, как «похоронили» трубы для водопровода на старом Балиндере.
«Предлагаю торжественно отметить эту дату! Денежки краевого и городского бюджета преспокойно лежат в земле, не принося никого дохода, а люди все также возят воду из города или используют воду не выдерживающих норм!», — возмущалась местная жительница.