Следком проверит, почему жители Заринска три года живут без питьевой воды

Следственный комитет заинтересовался публикацией в газете «Наш город Заринск» о том, что жители одного микрорайона уже три года вынуждены пользоваться водой из единственного колодца. Правоохранители проверят администрацию на предмет халатности, сообщили в ведомстве.

Вода, которой пользуются жители района Старый Балиндер, не пригодна для питья. Издание сообщало, что несколько детей из-за этого уже получили инфекцию.

20 млн рублей, выделенные по госпрограмме на строительство водопровода, чиновники до сих пор не освоили, утверждают местные журналисты.

Пока СК организовал доследственную проверку. Предстоит изучить все факты и проверить действия администрации Заринска.

В сообществе заринской газеты в июле писали, что летом исполнилось два года, как «похоронили» трубы для водопровода на старом Балиндере.