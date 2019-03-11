«Зашили лицо». Следком проверяет инцидент с избиением посетителей бара «Пиффков» в Барнауле

Как сообщила участница сообщества Елена, инцидент произошел 8 марта в доме по адресу проспект Ленина, 163. Как пояснила горожанка, она отмечала праздник в компании других людей в этом магазине-баре. Продавцу не понравилось их поведение, и она вызвала охрану. Сотрудники ЧОПа, по словам женщины, без разговора сразу стали бить людей и выгонять из бара.

«Я вам скажу, что эти люди неконфликтные. К тому же они уже собирались уходить, но из-за такого скотского отношения пошли на принцип. Ничего особенного не произошло, чтобы так избивать человека. Он не вооружен, не маньяк», — рассказала горожанка.