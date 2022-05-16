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Происшествия

Следком рассказал, как труп мужчины оказался на свалке в Рубцовске

В Рубцовске нашли подозреваемого в убийстве 65-летнего мужчины, тело которого 14 мая обнаружили на полигоне ТБО в Рубцовском районе.

Свалка в Рубцовском районе.
Свалка в Рубцовском районе.
altai-krai.sledcom.ru

Предварительно установлено, что вечером 10 мая потерпевший пришел в гости к знакомому в один из домов Рубцовска. В ходе застолья между ними произошла ссора по незначительному поводу и обвиняемый нанес множественные удары ножом гостю в область расположения жизненно важных органов.

Мужчина скончался на месте происшествия.

«После преступления у обвиняемого возник умысел на сокрытие следов совершенного преступления. Он завернул тело знакомого в полимерный мешок и отнес в мусорный контейнер вблизи дома», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следовательно, затем мусоровоз привез труп на свалку, где его и обнаружили.

До этого мужчину разыскивали волонтеры. Ориентировку публиковал поисковый отряд «Лиза Алерт».

Обвиняемого в убийстве взяли под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

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