Следком рассказал подробности убийства экс-главы алтайского НПЦ «Наследие»

В Алтайском крае задержали возможного убийцу бывшего руководителя НПЦ «Наследие» Любови Никитиной, пишет «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СКР. Следователи предполагают, что 24 апреля мужчина проник в дом Никитиной и нанес ей множественные ножевые ранения.

Как рассказали в следкоме, задержан 46-летний мужчина. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент расследуется дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи отмечают, что расследование затруднено тем, что преступление было совершено в условиях неочевидности — свидетелей не было, а задержанный не дает показания. Правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего, как мужчина попал в дом и был ли знаком с Никитиной.

Напомним, что о смерти экс-руководителя НПЦ «Наследие» стало известно 25 апреля. Об этом написал сайт министерства культуры Алтайского края.

Любовь Никитина возглавляла научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края в течение 20 лет.

Она внесла большой вклад в дело охраны историко-культурного наследия и проведения реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории и культуры. Любовь Никитина была аттестованным государственным экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы.