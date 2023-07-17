Следком РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на Крымском мосту

СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС .

Следствие выяснило, что в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористический акт. В результате была повреждена одна из секций Крымского моста.

Погибли двое граждан из Белгородской области - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В рамках возбужденного уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следователям предстоит установить лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к преступлению.

Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.