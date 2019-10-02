Следком сообщил подробности убийства барнаульца в его же машине

В ведомстве отмечают, что тело 57-летнего мужчины было обнаружено утром 28 сентября на территории одного из гаражных кооперативов в салоне автомобиля.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Вскоре был задержан подозреваемый.
«По данным следствия, 57-летний житель города подошел к гаражу коллеги своей супруги для того, чтобы выяснить отношения. В ходе разговора, движимый чувством ревности, мужчина причинил два огнестрельных ранения, имеющимся обрезом, а затем нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего», — описывают в следкоме детали произошедшего.
Затем злоумышленник решил поехать в Тальменский район, чтобы разобраться с женой, которая находилась в гостях у родителей. Там его и задержали сотрудники Росгвардии.
Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.