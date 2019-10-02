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Происшествия

Следком сообщил подробности убийства барнаульца в его же машине

Подробности об убийстве жителя Барнаула, тело которого было найдено в салоне его машины на улице Солнечная поляна, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Место убийства.
Место убийства.
altai-krai.sledcom.ru.

В ведомстве отмечают, что тело 57-летнего мужчины было обнаружено утром 28 сентября на территории одного из гаражных кооперативов в салоне автомобиля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Вскоре был задержан подозреваемый.

«По данным следствия, 57-летний житель города подошел к гаражу коллеги своей супруги для того, чтобы выяснить отношения. В ходе разговора, движимый чувством ревности, мужчина причинил два огнестрельных ранения, имеющимся обрезом, а затем нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего», — описывают в следкоме детали произошедшего.

Затем злоумышленник решил поехать в Тальменский район, чтобы разобраться с женой, которая находилась в гостях у родителей. Там его и задержали сотрудники Росгвардии.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

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