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Происшествия

В Алтайском крае пациентов незаконно удерживали в реабилитационном центре

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за незаконного лишения свободы пациентов реабилитационного центра в Косихинском районе, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По версии следствия, с августа 2018 по февраль 2019 года два пациента реабилитационного центра Благотворительный фонд «Восход» были лишены возможности свободного передвижения. Потерпевшие просили выпустить их, но просьбы игнорировали, а помещение запирали.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также людей, причастных к совершению преступления. Кроме того, предстоит выяснить, сколько пациентов этого реабилитационного центра пострадали от противоправных действий.

Правоохранители продолжают расследование.

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