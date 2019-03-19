В Алтайском крае пациентов незаконно удерживали в реабилитационном центре

По версии следствия, с августа 2018 по февраль 2019 года два пациента реабилитационного центра Благотворительный фонд «Восход» были лишены возможности свободного передвижения. Потерпевшие просили выпустить их, но просьбы игнорировали, а помещение запирали.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также людей, причастных к совершению преступления. Кроме того, предстоит выяснить, сколько пациентов этого реабилитационного центра пострадали от противоправных действий.

Правоохранители продолжают расследование.