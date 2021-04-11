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Происшествия

Следком возбудил уголовное дело после смерти 12-летней ученицы рубцовского лицея

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 12-летней девочки в Рубцовске, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В ведомстве уточняют, что тело ребенка было найдено 8 апреля в квартире, где проживала семья девочки. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка. Следователем будут тщательно проверены все версии и установлены причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавляют в СКР.

Между тем напомним, что речь идет об ученице 5-го класса рубцовского лицея «Эрудит». Ранее сообщалось, что девочка скончалась после беседы с завучем учебного заведения. По имеющимся данным, разговор был связан с роликом ребенка в «Tik-Tok».

В обстоятельствах произошедшего также разбираются уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае и региональное минобразования.

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