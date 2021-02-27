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Происшествия

Следователь ФСБ и его подчиненный вымогали $1 млн биткоинами

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор сотруднику 7-го отдела Следственного управления ФСБ РФ Сергею Белоусову и его бывшему подчиненному Алексею Колбову, вымогавшим 1 млн долларов в биткоинах у экс-гендиректора ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, пишет bfm.ru.

Биткоин.
Биткоин.
unsplash.com

Согласно материалам дела, они требовали у издателя 1 млн долларов — 65 млн в рублевом эквиваленте, которые просили перевести в биткоины.

Колбов успел получить от сына Галумова на свой электронный кошелек (0,1 и 4,7402335 биткоина, в рублевом эквиваленте по курсу на тот момент — 3 млн 25 тысяч рублей). Криптовалюта решением суда конфискована в счет государства.

Белоусов получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, Колбов — 12 лет также в колонии строгого режима. Силовиков признали виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Обоих по приговору лишили воинских званий.

По приговору суда Белоусову запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций представителя власти, сроком на шесть лет. Колбову запрещено занимать такие должности после отбытия основного наказания в течение восьми лет.

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