Следователь пообещал арестованному советнику главы Роскосмоса рассказать о сути обвинений и «затаился»

Адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что ходатайство следователю было отправлено 9 сентября.

В ходатайстве Сафронов просил допросить его «с предварительным предъявлением для ознакомления сведений, которые, по мнению следствия, в 2017 году были собраны и переданы представителю чешской (прости меня, Господи!) разведки».

Но Сафронов так и не получил никаких разъяснений.

«Иван бы хотел, имея перед глазами эти сведения, сказать: „Этот фрагмент взял оттуда, вот этот фрагмент я взял оттуда“. Если они общедоступны, то гостайны быть не может. Мы пока пребываем в недоумении, потому что он сказал, что удовлетворил, но сведения пока не предоставил», — сказал Павлов.