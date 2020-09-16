Следователь пообещал арестованному советнику главы Роскосмоса рассказать о сути обвинений и «затаился»

Адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что ходатайство следователю было отправлено 9 сентября.
В ходатайстве Сафронов просил допросить его «с предварительным предъявлением для ознакомления сведений, которые, по мнению следствия, в 2017 году были собраны и переданы представителю чешской (прости меня, Господи!) разведки».
Но Сафронов так и не получил никаких разъяснений.
«Иван бы хотел, имея перед глазами эти сведения, сказать: „Этот фрагмент взял оттуда, вот этот фрагмент я взял оттуда“. Если они общедоступны, то гостайны быть не может. Мы пока пребываем в недоумении, потому что он сказал, что удовлетворил, но сведения пока не предоставил», — сказал Павлов.
Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» уже третий месяц и не знает, в чем его конкретно обвиняют, пишет polit.ru.
Что произошло
Бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсантъ», помощника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обвинили в госизмене — ФСБ считает, что чешская спецслужба завербовала его еще в 2012 году, а Сафронов передавал все секретные данные через шифровки фрагментами книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».
Сафронов вину в госизмене не признает и считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью.