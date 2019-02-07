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7 февраля
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Происшествия

Следователи ищут двух пропавших школьниц из Новоалтайска

В Новоалтайске пропали две несовершеннолетние девочки. Вечером 6 февраля они ушли из школы и пропали, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. По предварительным данным, со школьницами все в порядке, однако они не выходят на связь.

Полиция, следователь.
Полиция, следователь.
22.мвд.рф

По данным следкома, девочкам по 12 и 13 лет. Их видели в одном из торговых центров города.

Сообщество Инцидент Барнаул сообщает, что 6 февраля в 23:45 девочек видели в Барнауле в интернет-кафе «Компас» по ул. Молодежная, 26.

Приметы:

  • 12-летняя девочка ростом 150 см, среднего телосложения, русые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в серую вязаную шапку, розовую куртку с опушкой на капюшоне, синие джинсы, бордовые кроссовки. При себе был рюкзак сине-зеленного цвета со школьными принадлежностями.
  • 13-летняя девочка ростом 160 см, худощавого телосложения, прямые светлые волосы. Была одета в синюю шапку с помпоном, синюю куртку с капюшоном длиной до бедер, розовые кроссовки.

Следователи проводят проверку, при каких обстоятельствах и по какой причине исчезли несовершеннолетние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят обратиться по телефонам в городе 8 (385−2) 29−80−94 или 02.

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