Следователи ищут двух пропавших школьниц из Новоалтайска

По данным следкома, девочкам по 12 и 13 лет. Их видели в одном из торговых центров города.
Сообщество Инцидент Барнаул сообщает, что 6 февраля в 23:45 девочек видели в Барнауле в интернет-кафе «Компас» по ул. Молодежная, 26.
Приметы:
- 12-летняя девочка ростом 150 см, среднего телосложения, русые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в серую вязаную шапку, розовую куртку с опушкой на капюшоне, синие джинсы, бордовые кроссовки. При себе был рюкзак сине-зеленного цвета со школьными принадлежностями.
- 13-летняя девочка ростом 160 см, худощавого телосложения, прямые светлые волосы. Была одета в синюю шапку с помпоном, синюю куртку с капюшоном длиной до бедер, розовые кроссовки.
Следователи проводят проверку, при каких обстоятельствах и по какой причине исчезли несовершеннолетние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят обратиться по телефонам в городе 8 (385−2) 29−80−94 или 02.