Следователи назвали имена подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом 12 декабря на брифинге заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль, сообщил ТАСС.

Имена подозреваемых — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко.

Самый известный из них — музыкант и военный Андрей Антоненко. У него, как и у других подозреваемых, прошли обыски, ему предъявили обвинение в организации убийства Шеремета.

25-летняя Яна Дугарь, которой также предъявили обвинение, выполняла обязанности военного медика в 25-й воздушно-десантной бригаде. Живет в городе Новомосковск Днепропетровской области. После окончания средней школы получила профессию специалиста по физической реабилитации во Львовском государственном университете физической культуры.

Также участниками националистических украинских батальонов в Донбассе были и супруги Владислав и Ирина Грищенко. Их задержали месяц назад и формально это пояснили расследованием покушения на заказное убийство в Ивано-Франковской области. Однако перед задержанием Ирина Грищенко написала в соцсети, что на ее мужа собираются «повесить» дело Шеремета.

В группе подозреваемых был также Иван Вакуленко. Но после того, как он получил повестку явиться на допрос, мужчину нашли мертвым при невыясненных обстоятельствах.

По данным следствия, задержанные причастны к ряду других тяжких преступлений — заказных убийств, захвату собственности. У них на руках был солидный арсенал взрывчатых веществ и оружия. Примечательно, что за последние годы они значительно улучшили свое материальное состояние, приобретя квартиры, частные дома и дорогие автомобили.

По словам Коваля, к такому выводу следствие пришло после проведенных многочисленных экспертиз, в том числе после изучения записей уличных видеокамер с привлечением специалистов из Великобритании.

Первый замглавы полиции сообщил, что, по версии следствия, взрывчатку под автомобиль закладывали Кузьменко и Антоненко.