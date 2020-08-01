Следователи назвали вероятную причину смерти алтайского чиновника и его семьи

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящий момент следователи-криминалисты вместе со специалистами Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха. Назначены судебные экспертизы, которые помогут установить точную причину смерти.
31 июля на турбазе «Глобус» обнаружили тела четырех человек: 51-летнего мужчины, его 43-летней женщины и детей 11 и 16 лет. Позднее выяснилось, что погибшими оказалась семья начальника сектора мониторинга управления печати Алтайского края Иосифа Кременских. Они приехали в село Ая из Барнаула.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.