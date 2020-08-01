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Происшествия

Следователи назвали вероятную причину смерти алтайского чиновника и его семьи

Следователи считают, что отравление наиболее вероятная причина смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный следком.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент следователи-криминалисты вместе со специалистами Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха. Назначены судебные экспертизы, которые помогут установить точную причину смерти.

31 июля на турбазе «Глобус» обнаружили тела четырех человек: 51-летнего мужчины, его 43-летней женщины и детей 11 и 16 лет. Позднее выяснилось, что погибшими оказалась семья начальника сектора мониторинга управления печати Алтайского края Иосифа Кременских. Они приехали в село Ая из Барнаула.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

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