Следователи не нашли криминала в действиях полицейских, ворвавшихся по ошибке в дом

Как сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на постановление, СК решил, что семья Волжениной не имеет отношения к уголовному делу, в связи с которым штурмовали ее дом, но силовики ничего не нарушили и действовали в пределах своих полномочий. В связи с этим ведомство отказало в возбуждении дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК).

Ведомство также сообщило, что проверит, почему сотрудники управления ФМС по Алтайскому краю внесли информацию о прописке подозреваемого по уголовному делу в доме женщины.

Что произошло?

Жительница Барнаула Инга Волженина рассказали СМИ, что силовики 10 августа, в 6 часов утра, разбили в доме окно и ворвались внутрь. Они перепугали женщину, которая при этом получила травмы, ее пожилую мать и четырехлетнюю дочь.

Потерпевшая решила, что в дом ворвались грабители. Незваные гости были в черных масках и черной одежде. Женщина начала выталкивать незнакомцев обратно в окно и во время потасовки ей стеклом разрезало руку.

Женщина также сообщила, что, люди в масках подняли с постели ее мать-инвалида, также сильно испугалась маленькая дочь. По словам Волжениной, силовики действовали в рамках уголовного дела, но человек, которого они искали, не был прописан и никогда не жил у нее в доме.