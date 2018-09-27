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Следователи не нашли криминала в действиях полицейских, ворвавшихся по ошибке в дом

В Барнауле Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении полицейских, которые по ошибке взяли штурмом дом местной жительницы.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Как сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на постановление, СК решил, что семья Волжениной не имеет отношения к уголовному делу, в связи с которым штурмовали ее дом, но силовики ничего не нарушили и действовали в пределах своих полномочий. В связи с этим ведомство отказало в возбуждении дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК).

Ведомство также сообщило, что проверит, почему сотрудники управления ФМС по Алтайскому краю внесли информацию о прописке подозреваемого по уголовному делу в доме женщины.

Что произошло?

Жительница Барнаула Инга Волженина рассказали СМИ, что силовики 10 августа, в 6 часов утра, разбили в доме окно и ворвались внутрь. Они перепугали женщину, которая при этом получила травмы, ее пожилую мать и четырехлетнюю дочь.

Потерпевшая решила, что в дом ворвались грабители. Незваные гости были в черных масках и черной одежде. Женщина начала выталкивать незнакомцев обратно в окно и во время потасовки ей стеклом разрезало руку.

Женщина также сообщила, что, люди в масках подняли с постели ее мать-инвалида, также сильно испугалась маленькая дочь. По словам Волжениной, силовики действовали в рамках уголовного дела, но человек, которого они искали, не был прописан и никогда не жил у нее в доме.

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